Visuliazação: 78

A Receita Federal abriu, nesta segunda-feira (23), a consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2025. No Amazonas, o valor de R$ 113,7 milhões será distribuído entre 72.697 contribuintes.

O crédito bancário para todos os contemplados no Brasil será realizado no próximo dia 30 de junho.

Além dos contribuintes do Amazonas, o lote também contempla moradores de outros estados da 2ª Região Fiscal, que inclui Acre, Amapá, Pará, Rondônia e Roraima. No total, 314.077 pessoas da região terão direito ao crédito, somando R$ 525,6 milhões.

A nível nacional, o segundo lote vai beneficiar 6.545.322 contribuintes, com um valor total de R$ 11 bilhões. Têm prioridade legal:

Idosos com 80 anos ou mais;

Pessoas entre 60 e 79 anos;

Pessoas com deficiência física, mental ou moléstia grave;

Contribuintes cuja principal fonte de renda seja o magistério.

Também têm prioridade aqueles que usaram a declaração pré-preenchida ou optaram por receber a restituição via PIX.

Como consultar

A consulta pode ser feita:

Pelo site: gov.br/receitafederal. Na aba Meu Imposto de Renda , clique em Consultar a Restituição .

gov.br/receitafederal. Na aba , clique em . Pelo aplicativo da Receita Federal disponível para celulares e tablets.

No site também é possível acessar o extrato do processamento da declaração e verificar se há pendências que possam ser corrigidas.

Pagamento

O pagamento é feito apenas em conta bancária de titularidade do contribuinte. Caso os dados estejam incorretos ou ocorra problema na conta, o contribuinte pode solicitar o reagendamento do crédito pelo site do Banco do Brasil (bb.com.br/irpf) ou pelos telefones:

4004-0001 (capitais)

0800-729-0001 (demais localidades)

0800-729-0088 (para deficientes auditivos)

O valor fica disponível para resgate por até um ano. Após esse prazo, o contribuinte precisa solicitar o valor pelo Portal e-CAC, na opção Solicitar restituição não resgatada na rede bancária.

O post Imposto de Renda: 72.697 amazonenses serão restituídos; como consultar apareceu primeiro em Portal Você Online.