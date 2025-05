Imagem forte: Assaltante morre ao cair de moto durante tentativa de fuga em Manaus

Visuliazação: 0

Everton Andrade de Souza, de 27 anos, suspeito de envolvimento em uma série de assaltos, morreu na tarde da quinta-feira (29/05), após cair de uma motocicleta em movimento durante uma tentativa de fuga na rua Ibicaré, no bairro Novo Aleixo, zona Norte de Manaus. A matéria é do TH.

De acordo com a 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Everton estava acompanhado de um comparsa, que conduzia a motocicleta, quando caiu da garupa durante a fuga. Ele teria batido com a cabeça no chão após perder o equilíbrio, sofrendo um possível traumatismo craniano. A causa oficial da morte será determinada após a conclusão da perícia técnica.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas ao chegar ao local, os socorristas apenas puderam constatar o óbito. O corpo foi removido por equipes do Instituto Médico Legal (IML), após a realização da perícia pelo Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC).

Vítima usava arma falsa

De acordo com testemunhas, após a queda, Everton teve seu celular furtado por curiosos que se aproximaram do corpo. Um simulacro de arma de fogo, semelhante a um revólver calibre .38, também estava com ele e foi recolhido pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM), que confirmou que o objeto era uma pistola de brinquedo, usada na tentativa de assalto.

Simulacro de arma de fogo – Foto: Divulgação

Uma mulher que esteve no local e afirmou conhecer a vítima. Ela revelou que Everton já tinha passagens pela polícia.

Após a retirada do corpo do local, a PMAM isolou a área e deu início às buscas para localizar o comparsa de Everton, que fugiu do local e segue foragido.

O caso foi encaminhado à Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que irá investigar as circunstâncias da morte.