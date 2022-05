5/5 - (1 vote)

Barcelos realizou na noite de sexta-feira, 27/05, a segunda edição do Festival da Canção e Artes de Barcelos, que contou com vários candidatos que fizeram magnificas apresentações que lotaram o Clube Pixial com a presença da comunidade barcelense.

O Fecab é fruto de Projeto de Lei do vereador Josias Benfica que foi aprovado recentemente na Câmara Municipal de Barcelos e que fará parte do calendário oficial do Município assim como o Fespob.

A musicalidade é ferramenta importante no desenvolvimento cultural e educacional, além é claro, de oportunizar vários cantores e cantores municipais e da região a exporem seus talentos. Inúmeras pessoas acompanharam do início ao fim, as apresentações que abrilhantaram a noite pela qualidade e a diversidade musical.

A Coordenação do Fecab 2022 divulgou o resultado final e agradece imensamente a todos os participantes que se esforçaram em apresentar suas produções artísticas.

Agradecimentos a todo o público presente no evento e aos internautas que interagiram com alegria e admiração pelas grandes produções do Fecab. Ressaltando que a próxima edição de 2023 será no Novo Piabódromo na primeira noite da Festa do Município com toda a Infraestrutura que o Fecab já merece.

Gratidão à Prefeitura Municipal de Barcelos na pessoa do prefeito Edson Mendes por todo o suporte neste magnífico evento, a vice prefeita França Moreira que nos brindou com sua presença e seus familiares.

Agradecimento especial a deputada Professora Therezinha Ruiz por acreditar na cultura Barcelense destinando emendas para o nosso município e sempre apoiando a classe artística local.

Com sentimento de dever cumprido agradecemos a Deus e todos que contribuíram de alguma forma para que este evento fosse realizado com sucesso.

Coordenação do Fecab 2022

CONFIRA O RESULTADO FINAL