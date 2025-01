Iga Swiatek recebeu com alívio, nesta segunda-feira (20), a notícia de que a Agência Mundial Antidoping (Wada) decidiu não recorrer da sua situação relacionada ao doping. A entidade considerou a defesa da tenista como “plausível”, o que encerra oficialmente o caso e permite que ela retome seu foco nas competições de tênis. “Bem, com certeza, estou satisfeita por poder encerrar o caso e posso seguir em frente e terminar todo esse processo, porque só quero jogar tênis e me concentrar no torneio”, declarou a polonesa número 2 do mundo após vencer a jovem alemã Eva Lys pelas oitavas de final do Australian Open, em Melbourne.

Em agosto de 2024, Swiatek testou positivo para trimetazidina (TMZ), uma substância que gerou controvérsia. Após uma análise detalhada, a ITIA determinou que a contaminação foi acidental, resultante do uso de um medicamento para ajudar no sono. Como consequência, a atleta aceitou uma suspensão de um mês. A Wada, ao avaliar a situação, concluiu que não havia fundamentos suficientes para levar o caso à Corte Arbitral do Esporte (CAS). Essa decisão foi um alívio para Swiatek, que agora pode se concentrar em seu desempenho nas quadras sem a pressão de um processo em andamento.

