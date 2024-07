O Instituto Euvaldo Lodi (IEL Amazonas) oferece para esta quinzena 26 vagas de estágio, com atuação em regime presencial, para estudantes de nível superior, nível técnico e ensino médio na capital, com bolsas que vão de R$ 710 (ensino médio) a R$ 1.800 (ensino superior), e mais auxílio-transporte.

As vagas para nível superior, em Manaus, são para os cursos de administração (dez), ciências contábeis (uma), comunicação social – publicidade e propaganda – (uma), serviço social (uma), turismo (uma), gastronomia (uma), enfermagem (uma), nutrição (uma), logística (duas) e farmácia (uma). Nas áreas técnicas, as vagas são para técnico em radiologia (duas), técnico de segurança do trabalho (uma), técnico em administração (uma) e técnico em logística (uma), e uma para o ensino médio.

As vagas de emprego, em regime presencial, são para assistente operacional em engenharia civil (uma), auxiliar técnico em eletrotécnica (duas) e auxiliar de padaria (uma). Os salários ofertados pelas empresas são de R$ 1.712,78, com cesta básica, plano odontológico, vale-transporte e refeição (assistente operacional em engenharia civil), R$ 2.060,00 + 30% de periculosidade), somado a vale-transporte, cesta básica e refeição (auxiliar técnico em eletrotécnica) e R$ 1.412,00, com direito a vale-transporte, vale-alimentação e plano de saúde (auxiliar de padaria). Os interessados(as), dentro do perfil, poderão realizar sua inscrição pelo link:

· Assistente Operacional em Engenharia Civil: https://bit.ly/iel_1166547

· Auxiliar Técnico em Eletrotécnica: https://bit.ly/iel_1152905

· Auxiliar de Padaria: https://bit.ly/iel_1192718

Para participar do processo, os candidatos devem ter cadastro no site do IEL Amazonas e manter todos os dados pessoais, escolares e de conhecimentos gerais atualizados, incluindo telefone e e-mail. Mais informações pelo site e redes sociais do IEL (Facebook e Instagram).

O IEL não recebe currículos por e-mail, nem de forma presencial. A participação será via sistema por meio do cadastro. As vagas ficarão disponíveis até completar o número máximo de candidatos a serem encaminhados de acordo com a demanda da empresa cliente.

*Com informações da assessoria

