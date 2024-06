Um idoso de 70 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso na tarde de domingo (9) após ser flagrado mostrando suas partes íntimas para uma criança de 8 anos, em Coari, interior do Amazonas. O crime aconteceu no portão de uma escola do município.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver o momento em que o idoso mostra o pênis para a criança e a faz tocá-lo. A criança também teve as partes íntimas tocadas por ele.

O abuso sexual aconteceu entre a grade do portão de uma escola, enquanto o idoso estava do lado de fora, e a criança dentro da unidade de ensino.

O homem que grava o vídeo e registra o crime, chega de surpresa e flagra a situação. Assustada, a criança sai correndo, enquanto o idoso tenta se justificar em frente à câmara. Em seguida, ele foge do local.

O caso foi registrado no 5º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Coari como crime de estupro de vulnerável, após denúncia. O idoso foi preso e levado para a delegacia.

A equipe do Concelho Tutelar também esteve no local para acompanhar a ocorrência e tomar as providências cabíveis.