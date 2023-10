Uma equipe de especialistas em combate a incêndios florestais do do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo), do Ibama, será enviada para Manaus nesta segunda-feira (2), para auxiliar no enfrentamento dos focos de incêndios e queimadas no estado.

Serão 20 brigadistas e 2 especialistas nível 2 de combate à incêndios florestais, inclusive com experiências internacionais como foi no Canadá. Os especialistas trarão equipamentos e capazes de contribuir nesse enfrentamento, inclusive com o uso do drone para melhor tomada de decisão.

Os servidores do IBAMA devem se incorporar ao Comando da Crise no estado e colaborar diretamente nas análises da situação do estado.

A Superintendência do IBAMA-AM se prepara para receber os servidores com espaços para guarda de equipamentos, salas e computadores, além de disponibilizar viaturas, os servidores locais e toda a sua estrutura local.

"Nossa intenção é conter a fumaça sobre Manaus em no máximo 3 dias com a seleção de áreas prioritárias para o combate" afirmou o Superintendente do IBAMA-AM, Joel Araújo.