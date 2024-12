Hugo Mallo, ex-jogador do Internacional, foi sentenciado por abuso sexual na Espanha. O caso remonta a 2019, quando o jogador atuava pelo Celta de Vigo e foi acusado de tocar de forma inapropriada nos seios de uma funcionária que desempenhava a função de mascote do clube. O Tribunal Provincial de Barcelona analisou o recurso apresentado por Mallo e decidiu rejeitá-lo, mantendo a condenação. A decisão foi respaldada por um colegiado de seis juízes, que expressaram convicção sobre a veracidade dos relatos da vítima. Mallo, por sua vez, sempre negou as acusações. Como parte da punição, o Hugo deverá arcar com uma multa de 7 mil euros, o que equivale a aproximadamente R$ 44 mil. Atualmente, o atleta defende as cores do Aris, clube da Grécia, e possui um histórico de 20 jogos e dois gols marcados durante sua passagem pelo Internacional.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira