A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Crimes contra Mulher (DECCM) oeste/sul, cumpriu, na manhã desta segunda-feira (16/01), mandado de prisão preventiva em nome de um indivíduo de 22 anos, por tentativa de feminicídio e violência doméstica praticados contra sua ex-companheira, uma jovem de 20 anos.

De acordo com a delegada Kelene Passos, titular da unidade especializada, o crime aconteceu no dia 27 de outubro de 2022, no bairro Santa Luzia, zona sul, ocasião em que o autor agrediu a vítima violentamente.

“A jovem pediu ajuda à sua irmã, que a encaminhou para uma unidade hospitalar, onde foi submetida à uma cirurgia devido ao quadro grave em que se encontrava. Tomamos conhecimento da ação criminosa e, mediante às circunstâncias, solicitamos a decisão judicial em desfavor do infrator”, falou.

A titular disse que o mandado foi cumprido no momento em que o indivíduo compareceu à delegacia, na presença de seu advogado.

Procedimentos

O indivíduo responderá por tentativa de feminicídio e violência doméstica e ficará à disposição do Poder Judiciário.