A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM) norte/leste, cumpriu, nesta segunda-feira (29), mandado de prisão preventiva de um homem, 33, por tentativa de feminicídio contra sua ex-companheira, 31. O crime aconteceu no dia 7 de dezembro de 2023, no bairro Mauazinho, zona leste.

De acordo com a delegada Patrícia Leão, titular da unidade especializada, a mulher compareceu à delegacia no dia 12 de dezembro, para informar que teria sido vítima de tentativa de feminicídio, pois o homem não aceitava o fim do relacionamento.

“Eles estavam separados há cinco meses e ela chegou, inclusive, a se mudar para outro endereço e se envolver em outra relação. O homem descobriu onde ela estaria morando, foi ao local e desferiu golpes de faca na mulher e em seu atual companheiro”, disse.

Conforme a delegada, no momento da denúncia foi solicitada uma medida protetiva para a vítima e, também, foi representada pela prisão preventiva do autor, que foi cumprida na data de hoje.

Procedimentos

O homem responderá por tentativa de feminicídio e ficará à disposição da Justiça.