A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 66ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Envira (a 1.208 quilômetros de Manaus), em ação integrada com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), cumpriu, na última sexta-feira (30/05), mandado de prisão preventiva de um homem, idade não informada, por tentativa de feminicídio e de homicídio, além violência doméstica contra a companheira e os filhos, de 3 e 9 anos. A prisão foi efetuada na comunidade Santa Bárbara, na zona rural do município. As informações foram divulgadas neste domingo (01/06).

De acordo com o delegado Henrique Maciel, o caso chegou ao conhecimento da polícia na quarta-feira (28/05), por meio do Conselho Tutelar, que relatou que no dia 23 de maio deste ano, o homem teria jogado os dois filhos no rio a partir de uma embarcação. Ele também teria tentado matar a esposa com uma espingarda. Diante da gravidade, a polícia solicitou a prisão imediata do homem, que foi autorizada pela Justiça.

“Durante as apurações, confirmamos que as crianças foram salvas por um casal que estava no mesmo barco e presenciou a cena. O indivíduo ainda tentou atirar na companheira com uma espingarda, mas foi impedido. Ele dizia repetidamente que mataria a mulher e as crianças, alegando ter uma amante, e que a companheira deveria aceitar a situação, caso contrário, seria morta”, afirmou o delegado.

Segundo a autoridade policial, em depoimento durante escuta especializada, o filho mais velho relatou que o pai disse que estrangularia a mãe com uma corda e mandou que ele dissesse às autoridades que ela havia tirado a própria vida. O homem agredia a esposa com correntes de motosserra e a forçava a beber água com sal. Em meio ao sofrimento, a mulher chegou a fugir para Tarauacá, no Acre.

“As crianças estavam com o pai na zona rural, a 12h, de lancha da cidade. Após a prisão dele, na sexta-feira, e o retorno da mãe, nossa equipe, juntamente com agentes da PM e do Conselho Tutelar, entregou os filhos a ela. Em seguida o homem foi levado à delegacia e afastado do convívio familiar, encerrando um ciclo de abusos e garantindo a segurança da mulher e das crianças”, concluiu o delegado.

O homem responderá por tentativa de feminicídio e de homicídio, além de agressão física no âmbito familiar. Ele está à disposição da Justiça.