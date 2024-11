Na manhã desta sexta-feira (1º), Maicon Aguiar da Silva, de 30 anos, foi assassinado, na rua Eurípedes, no bairro Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus. Segundo a polícia, ele foi morto com oito disparos enquanto conduzia sua motocicleta, após ser abordado por homens em outra moto, que abriram fogo contra ele. As informações são do AM Post.

De acordo com testemunhas, Maicon estava sendo seguido pelos suspeitos momentos antes do crime. Os criminosos se aproximaram e atiraram várias vezes. Os tiros atingiram as costas de Maicon, fazendo com que ele perdesse o controle e caísse da moto.

Mesmo após a queda, o homem que estava na garupa da motocicleta dos suspeitos desceu, aproximou-se de Maicon e efetuou novos disparos, assegurando que ele não teria chance de sobreviver.

Após o homicídio, os criminosos deixaram a cena rapidamente, sem que os presentes pudessem ser identificados.

A Polícia Militar foi acionada e chegou ao local pouco depois do ocorrido. O corpo de Maicon foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) para os devidos exames e perícia.