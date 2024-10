Alexsandro Sampaio da Silva, de 33 anos, foi encontrado morto, na manhã deste sábado (19/10), com uma facada no peito, na casa onde morava na Rua Adauto Fernandes, no bairro Novo Aleixo, zona Norte de Manaus. A principal suspeita é a esposa da vítima.

De acordo com o delegado Fábio Silva, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), os vizinhos relataram que o casal morava há pouco tempo na área, mas costumava brigar bastante.

“A principal suspeita é a mulher dele. As informações preliminares são de que, durante uma briga, ela deu uma facada no peito. Foi uma única facada. Moradores da área relataram que eles brigavam muito, consumiam bebidas alcoólicas e os dois eram usários de entorpecentes”, explicou o delegado. “Eles falaram que houve uma briga. Ouviram uma gritaria muito forte e depois um silêncio. O proprietário foi averiguar a situação e já viu o corpo”.

As investigações já iniciaram para encontrar a suspeita. “Agora, a gente vai tentar encontrar a mulher para entender o que realmente aconteceu se foi legítima defesa ou algo proposital mesmo”, relatou o delegado.