Um homem foi agredido até a morte, na madrugada deste sábado (10), no calçadão da Bola da Suframa, no Distrito Industrial, zona Leste de Manaus.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a vítima, armada, confrontando um grupo de pessoas que arremessava pedras em sua direção. Não há informações sobre como a confusão teve início.

Em determinado momento, um dos indivíduos se aproxima do homem e o derruba no chão. Logo depois, ele é atacado com chutes, socos e pauladas.

Uma equipe do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) esteve no local para realizar a perícia. O Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo.

O crime deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).