O goleiro Hugo Souza foi o grande herói do Corinthians na classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana, após uma atuação memorável contra o Red Bull Bragantino. Em sua 11ª partida pelo clube, ele defendeu três pênaltis consecutivos, garantindo a vaga do Timão na próxima fase, onde enfrentará o vencedor do duelo entre Fortaleza e Rosário Central, da Argentina. Durante a disputa de pênaltis, Hugo evitou a eliminação corinthiana em duas ocasiões, defendendo as cobranças de Gustavinho e Douglas Mendes. A defesa na cobrança de Guilherme Lopes selou a classificação do Corinthians para a próxima fase, levando a torcida à euforia.

Emprestado pelo Flamengo até o final do ano, Hugo Souza expressou seu desejo de permanecer no Corinthians, mas ressaltou que essa decisão cabe à diretoria. O Timão pagou 200 mil euros (cerca de R$ 1,2 milhão) pelo empréstimo e precisará desembolsar mais 800 mil euros (aproximadamente R$ 4,8 milhões) para adquirir o jogador em definitivo. “Essa parte não é comigo. Deixo para o Fabinho [Soldado] e para o presidente [Augusto Melo]. Meu desejo é ajudar o Corinthians e fazer história aqui. Minha vontade é permanecer com certeza, mas a decisão é da diretoria”, declarou Hugo aos jornalistas, após a partida.

Visivelmente emocionado após a partida, Hugo Souza celebrou a vitória ao lado dos companheiros e fez questão de agradecer à torcida e a Deus por sua atuação decisiva: “Toda a honra e toda a glória a Deus, nada disso é pra mim, tudo é para Ele. Deus sabe o quanto foi difícil estar aqui.” O goleiro também refletiu sobre sua carreira, lembrando de sua passagem pelo Flamengo, onde conquistou títulos como a Libertadores, o Brasileirão e a Copa do Brasil entre 2020 e 2022. Ele destacou a importância de superar as críticas e de se concentrar em construir uma trajetória vitoriosa no Timão. “O Corinthians é um clube gigantesco, estou muito feliz de estar aqui, com a oportunidade de vestir essa camisa e acho que isso tem refletido dentro de campo. Eu só tenho a agradecer ao Corinthians, ao presidente, ao Fabinho pela oportunidade e por acreditarem em mim e no meu potencial. Depois de muito contestado e de muito vencer, essa é a verdade. As pessoas acabam rotulando a gente por conta de uma falha, de um erro, e esquecem de toda a trajetória que a gente tem. Sou campeão brasileiro, da Copa do Brasil, da Libertadores, e nada disso me deram.”

O goleiro ainda comentou sobre o apoio que tem dado aos jovens jogadores do elenco, como Ryan, que perdeu um pênalti durante a disputa. Hugo relatou ter tranquilizado o colega antes de realizar a defesa decisiva: “Eu vi a cara de desespero dele quando ele perdeu o pênalti e disse: ‘Calma, Deus está no controle, eu vou pegar’. E foi o que aconteceu.” Com a classificação assegurada, Hugo Souza afirmou que o foco agora é no próximo desafio, destacando que, para ele, “o jogo mais importante é sempre o próximo”. O goleiro segue determinado a marcar seu nome na história do Corinthians enquanto aguarda a decisão da diretoria sobre seu futuro no clube.

Publicado por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA