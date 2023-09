A Federação Alemã de Futebol (DFB) anunciou, neste domingo, 10, a demissão do treinador alemão Hansi Flick, de 58 anos. Os assistentes Marcus Sorg e Danny Röhl também foram desligados. A troca no comando técnico ocorre a nove meses da Eurocopa, que ocorrerá no país. O técnico não resistiu à sequência de resultados ruins: em 2023, a seleção alemã sofreu quatro derrotas em seis jogos. O estopim para a queda foi a goleada de 4 a 1 sofrida para o Japão, neste sábado. Além dos reveses em 2023, a equipe europeia foi eliminada na fase de grupos da Copa do Mundo do Catar, em 2023. “Junto com sua comissão técnica, Hansi Flick deu tudo para voltar aos trilhos após a eliminação na Copa do Mundo no Catar e mudar para melhor. Infelizmente, precisamos admitir hoje que não houve sucesso. O jogo contra o Japão mostrou claramente que não conseguiremos mais ter nenhum progresso nesta situação. Precisamos agir com responsabilidade, precisamos mudar algo para poder desempenhar o exigente e ambicioso papel de anfitrião da Eurocopa que esperamos”, afirmou Rudi Völler, ídolo do futebol alemão e atual diretor de seleções da federação alemã. Hansi Flick assumiu a seleção em agosto de 2021, após a saída de Joachim Low.

Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat der DFB GmbH und Co. KG haben heute auf Vorschlag von DFB-Präsident Bernd Neuendorf beschlossen, Bundestrainer Hansi Flick sowie die beiden Co-Trainer Marcus Sorg und Danny Röhl mit sofortiger Wirkung von ihren Aufgaben zu entbinden. pic.twitter.com/WtAcUxJvb2 — DFB-Team (@DFB_Team) September 10, 2023