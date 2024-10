O técnico Pep Guardiola comentou sobre a escolha de Rodri como o vencedor do prêmio Bola de Ouro, elogiando a decisão e oferecendo palavras de encorajamento a Vinicius Jr., que não foi premiado. Guardiola destacou a importância de aceitar os resultados das votações e “incentivou” o jogador a continuar tentando. “Amanhã é outro jogo, tente de novo”, disse ele. Durante a coletiva, Guardiola também mencionou outros jogadores que não venceram, como Erling Haaland e Lionel Messi. “Erling (Haaland) deveria ter ganhado a Bola de Ouro no ano passado? Sim. Messi deveria ter vencido? Sim. Vinicius deveria ter vencido? Talvez. Mas foi isso que aconteceu. Xavi e Iniesta também mereceram, mas estavam na era do Cristiano Ronaldo , que era um monstro. E o pai do monstro era Leo Messi”.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A coletiva ocorreu antes do confronto entre Manchester City e Tottenham, onde Guardiola expressou seu orgulho pela conquista de Rodri. Ele ressaltou a importância do prêmio para a equipe e a alegria de compartilhar esse momento com o jogador. “Estamos muito orgulhosos por ter partilhado com ele essa conquista”, afirmou. Rodri, que recentemente passou por uma cirurgia no joelho devido a uma lesão, deve ficar afastado do restante da temporada. Guardiola espera que a vitória no Bola de Ouro sirva como motivação para a recuperação do atleta, que é uma peça fundamental para o time.

Por fim, ao ser questionado sobre o boicote do Real Madrid ao evento, Guardiola minimizou a situação. Ele afirmou que a decisão do clube espanhol de não comparecer não é um assunto que o Manchester City deva julgar. “Se não querem ir, não vão. O Manchester não está aqui para julgar ninguém”, concluiu o técnico.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias