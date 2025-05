Visuliazação: 0

O agente da Guarda Municipal de Manaus (GMM), Ghabriel Benezar, está foragido após ter a prisão decretada pela Justiça do Amazonas por suspeita de envolvimento em um caso de tortura. Ele é um dos sete suspeitos de envolvimento na agressão de um homem algemado dentro de um prédio abandonado no Centro de Manaus.

Outros cinco suspeitos foram presos durante a operação ‘Valentia’, deflagrada pelo Ministério Público do Amazonas (MPAM), deflagrada na última quinta-feira (1º/5).Francisco das Chagas Eugênio de Araújo, filmado agredindo o homem, já havia sido preso após se apresentar ao 24º DIP, no dia 26 de abril.

O fato, apesar de ocorrido em 12 de abril, só foi amplamente disseminado no dia 24 do mesmo mês, via aplicativos de mensagens e redes sociais, bem como divulgado na mídia local e nacional.

Na gravação de mais de 1 minuto, um homem algemado é agredido pelo guarda Francisco das Chagas com um cassetete, enquanto outros agentes observam e um deles filma a cena.

Segundo o promotor Armando Gurgel Maia, da 60ª Promotoria de Justiça de Controle Externo da Atividade Policial, os guardas que presenciaram e não impediram a agressão também podem responder por tortura omissiva, agravada pelo fato de serem agentes públicos.