A Guarda Civil Municipal e Polícia Civil, prenderam em flagrante na tarde deste Sábado (31), na rua Dorval Porto no Bairro de Nazaré em Barcelos, Michel de Souza Oliveira, 22 anos, que havia furtado o dinheiro da aposentadoria de sua própria avó. Michel já é um velho conhecido da Polícia.

De acordo com as informações disponibilizadas pela corporação, os agentes da Guarda Municipal foram solicitados para o atendimento a uma ocorrência, no Bairro de Nazaré, e ao chegaram ao local fizeram contato com o meliante, que já havia sido dominado por populares que socorreram a idosa. A GCM então conduziu Michel até o 75° DIP - Delegacia Interativa de Polícia de Barcelos.

O Delegado de polícia Dr. Alex, informou que a avó relatou, que, seu neto teria entrado em sua residência enquanto ela cochilava, e ao sentir uma mão em seu bolso acordou e tentou impedir que o ladrão escapasse com parte do seus vencimentos. Uma quantia de R$ 450 reais. Ele fugiu, mas foi perseguido pelos parentes e populares.

O indivíduo foi indiciado por roubo e ao término dos procedimentos cabíveis, ele irá permanecer custodiado na carceragem do 15º DIP à disposição da Justiça.