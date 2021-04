5 / 5 ( 2 votos )

A Prefeitura de Barcelos por meio da Guarda Civil Municipal, realizou na manhã desta terça-feira, 13/04, a primeira reunião comunitária do ano de 2021, que contou com a presença de presidentes de diversos bairros de Barcelos. Também participou da reunião representante da Conselho Tutelar, Conselheira Walma Gandra, que sempre soma com as ações de segurança.

Durante a reunião, os lideres comunitários tiveram a oportunidade de relatar ao comandante da Guarda, os pontos sensíveis e demandas de suas comunidades, auxiliando a GCM a continuar diminuindo cada vez mais os índices de criminalidade da região.

O encontro foi realizado com cuidado, respeitando todos os protocolos de saúde vigente, como distanciamento, uso de mascaras e álcool em gel.

A ação também serviu para aproximar a Comunidade com a Guarda Civil Municipal conforme explica o Comandante.

“Precisamos do apoio da comunidade para a realização do nosso trabalho. Estamos empenhados em resolver o problema da segurança da cidade de Barcelos, mais precisamos trabalhar em conjunto com a com os moradores, para realizar políticas de segurança públicas em prol da nossa população". Finalizou o comandante Jacó Soares.

Informou ainda que, a Guarda Municipal atua sempre com efetivo de 1(uma) Viatura Fiat Touro, 5;(Cinco) motocicletas 190 XRE nos bairros da cidade, atuando em parcerias com a Polícia Militar e Polícia Civil na segurança dos munícipes . Durante o encontro, os órgãos de segurança informaram aos presentes que a fiscalização e o policiamento serão mais intensos no bairros, com maior alcance e duração das ações.