Nesta terça-feira, 31 de agosto de 2021, a Guarda Civil Municipal de Barcelos completa 3 anos de atuação, os 39 homens e mulheres que compõem a Guarda Civil Municipal de Barcelos (GCM) celebram mais um aniversário da corporação. A GCM vem mostrando resultados positivos no combate ao crime e a violência na cidade desde sua criação, diminuindo o índice de criminalidades e também atuando na parte socioeducativa.

Criada pela Lei Municipal nº 559 de 18 de dezembro de 2017 e inaugurada em 31 de agosto de 2018, por iniciativa da Prefeitura Municipal de Barcelos, na pessoa do Prefeito Edson Mendes, com a função de proteger o patrimônio público, a defesa civil e a defesa ambiental, zelando pelo bom andamento dos serviços municipais e colaborando com os demais órgãos da prefeitura e de segurança pública presentes no município.

Estão integrados às Polícias através de sistema de comunicação central de rádio, que atende as demandas dos bairros de Aparecida ao Santo Antônio, do Centro ao Bairro da Paz, com o aporte de 6 motocicletas e 01 viatura, além de realizar atividades nas comunidades e possuir um destacamento no Distrito de Moura.

Atualmente a Guarda é Comandada pelo Sub Ten PM Picanço Ferreira e tem como Corregedor o Sr. Jair Gomes.

E por fim, os agradecimentos à Prefeitura de Barcelos pela brilhante iniciativa, e à SECRETARIA DE SEGURANÇA Institucional que é Comandada pelo Tenente Coronel Peter Gabriel Santos de Souza, que atua de forma conjunta com a Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Municipal.

"São 3 anos de efetivos serviços prestados à sociedade barcelense, e no no dia de hoje, comemoramos a nossa briosa Guarda Civil Municipal. Durante toda essa jornada, muita luta, muitos desafios, muita vitória. A Guarda Municipal de Barcelos atendeu nesses 3 ano mais de 10.000 ocorrências policiais e além de agir na segurança de eventos públicos. O status adquirido pela Guarda Municipal de Barcelos, o longo desses 3 anos de criação a credencia como uma super Polícia Municipal. Só gratidão a Deus primeiramente e ao gestor Edson Mendes e França Moreira por confiar no nosso trabalho, ao nosso Secretário de Segurança Peter Santos pela parceria de sempre ao secretário Sérgio pelas logística e compromisso com a segurança. Ao Comandante Picanço Ferreira Muito obrigado por comandar com seriedade e responsabilidade e com respeito aos profissionais da segurança. Gratidão a comunidade em geral por confia no nosso trabalho." Disse o Sub Comandante da Guarda, Jacó Soares.

Parabéns a todos os integrantes da Guarda Civil Municipal de Barcelos