Manaus – Nesta quarta-feira (24), às 19h, o Grupo Simões convida toda a população para assistir a live “Racismo é Errado. Assunto Encerrado!”. A iniciativa acontece em alusão ao Dia da Consciência Negra, celebrado neste último sábado (20). O encontro contará com convidadas de peso: A assistente social Arlete Anchieta, a atriz Elisa Lucinda, a historiadora Wania Sant’Anna e a psicóloga Tânia Corrêa. A Live da Consciência será transmitida pelo Instagram @grupo_simoes.

Da esquerda para direita: Arlete Anchieta, Elisa Lucinda, Tânia Corrêa e Wania Sant’Anna (Foto: Divulgação)

Também comemorando a data, todas as unidades da empresa estão com a exposição “Desconstruindo o Racismo pelo Olhar de uma Criança e Adolescente”. A mostra é inédita e reúne poesias de filhos e dependentes de colaboradores do Grupo Simões, que participaram de um concurso interno ocorrido no dia 21 de março, Dia Internacional Contra a Discriminação Racial.

Além de incentivar a produção textual e a criatividade da garotada, o ação buscou trazer à tona um tema que precisa ser cada vez mais discutido no país e no mundo, o racismo. Cerca de 30 crianças e jovens, entre 5 e 17 anos, foram inscritas no concurso.

Live da Consciência

Entre as convidadas que participarão da Live da Consciência, nesta quarta-feira (24), está a assistente social, coordenadora do Fórum Permanente dos Afrodescendentes do Amazonas (FOPOAAM), e membro Fórum de Mulheres Afro-ameríndias e Caribenhas e da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros (ABPN), Arlete Anchieta.

Wania Sant’Anna, que é historiadora e pesquisadora, também já confirmou presença. Ela atua no campo das relações gênero e relações étnico/racial com vários estudos publicados sobre políticas de ação afirmativa, desigualdade étnico/racial, direitos humanos e políticas públicas.

Outra convidada é a jornalista, atriz, escritora e professora Elisa Lucinda. Ela possui 19 livros publicados e já foi premiada com o troféu Raça Negra, em 2010, na categoria Teatro. No ano passado, ganhou o Prêmio Especial do Júri do Festival de Cinema de Gramado, pelo conjunto da obra.

Também participa da live a psicóloga e diretora de Desenvolvimento Humano e Organizacional do Grupo Simões, Tânia Corrêa. Ela faz parte do Comitê de Diversidade e Inclusão da empresa, que tem levado para dentro da empresa discussões que favorecem um ambiente plural e inclusivo para todas as pessoas, culturas, ideias e experiências.