A classificação para o Grande Prêmio de São Paulo da Fórmula 1, que estava prevista para acontecer às 15h (horário de Brasília) deste sábado (2), foi adiada por causa da forte chuva que caiu em Interlagos. Depois de várias tentativas de postergar o início, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) não teve outra alternativa e não autorizou a realização da disputa nesta tarde.

Stefano Domenicali, CEO da Fórmula 1, afirmou após o adiamento que a expectativa é de que a classificação aconteça no domingo (3) de manhã. Vale lembrar que a corrida está marcada para iniciar às 14h (horário de Brasília).

Outro evento que estava previsto para acontecer na tarde deste sábado (2) era a homenagem a Ayrton Senna. Lewis Hamilton, fã declarado do brasileiro, dirigiria a icônica McLaren MP4/5B, utilizada pelo brasileiro na temporada de 1990, quando foi campeão. De acordo com a assessoria do Grande Prêmio de São Paulo, é altamente provável que o tributo também aconteça na manhã de domingo (3).

No horário previsto para o início da classificação em Interlagos, a chuva até deu sinais de que estava diminuindo, e a FIA adiou o começo para 15h30. Um carro de segurança chegou a entrar na pista para ver como estavam as condições, mas o asfalto ainda estava muito molhado e impossibilitou qualquer chance de que a sessão fosse realizada naquele momento.

Na sequência, a chuva voltou a aumentar e a FIA seguiu adiando o início: primeiro para 16h e, depois, para 16h30, 16h45 e, por fim, 17h. Apesar disso, a água não deu trégua e a organização optou por não realizar a classificação neste sábado. Mesmo com a indefinição sobre o horário, a torcida não arredou o pé de Interlagos e manteve o ânimo, fato que chamou atenção dos pilotos.

