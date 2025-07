Visuliazação: 0

O Governo do Amazonas e o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) preparam infraestrutura de monitoramento para combater o período de estiagem no Estado do Amazonas, que ocorre entre julho e novembro, e registra um aumento de incêndios na região.

A estratégia inclui a instalação de 16 brigadas estaduais e escritórios de governança ambiental, com o objetivo de apoiar prefeitos e secretários municipais de meio ambiente no monitoramento das áreas.

De acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o Amazonas registrou 21,6 mil incêndios florestais em 2024, o maior número de focos de calor desde 1988, quando o instituto iniciou a série histórica.

“Nós já montamos seis brigadas, estamos entregando aqueles carros grandes, com capacidade de até 10 mil litros, e montando quartéis, mandando bombeiros militares e também brigadistas. Então, até o final de agosto, início de setembro, no mais tardar, nós teremos já montado esses 16 grupos integrados de brigadistas e de bombeiros no interior”, disse o governador do Estado do Amazonas, Wilson Lima.

Após reunião com a ministra do MMA, Marina Silva, nesta terça-feira (08/07), em Brasília (DF), o govenador Wilson Lima, informou que o Estado está ampliando o efetivo de bombeiros e implantando brigadistas em 16 municípios prioritários, onde concentram o maior número de incêndios florestais.

Regularização ambiental

O secretário Extraordinário de Controle de Desmatamento e Ordenamento Ambiental Territorial no MMA, André Rodolfo Lima, informou que escritórios de governança ambiental estão sendo instalados para permitir que gestores locais acompanhem o uso do território em tempo real.

As estruturas contarão com imagens de satélites diárias, voadeiras, caminhonetes, computadores de alta capacidade com internet satelital, além de consultores à disposição dos administradores da região.

A ministra Marina Silva agendou para os dias 12 e 13 de agosto a ida ao Amazonas, para assinar o repasse dos recursos aos gestores, segundo anunciou o governador Wilson Lima.

Conforme o secretário do MMA, a verba proveniente do Fundo Amazônia será destinada à regularização ambiental fundiária, assistência técnica, pagamento por serviços ambientais, restauração agroflorestal sustentável e um apoio para a regularização do pequeno agricultor na região.

As medidas devem alcançar 1,4 mil agricultores familiares com regularização ambiental e a regularização coletiva para 90 comunidades tradicionais da região.

