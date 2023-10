Famílias de Benjamin Constant, Atalaia do Norte e Tabatinga receberam apoio de costas básicas, água potável e estruturas de tratamento de água

O governador do Amazonas, Wilson Lima, coordenou, nesta sexta-feira (27), a ajuda humanitária de 860 toneladas de alimentos para as famílias vítimas da estiagem severa dos municípios de Atalaia do Norte; Benjamim Constant e Tabatinga (a1.136, a 1.118 e 1.105 km, respectivamente), na região do Alto Solimões.

“Hoje estamos completando a entrega de mais de 800 toneladas de alimentos. Tudo isso foi possível com ajuda das prefeituras, das Forças Armadas, como Exército, Marinha e Aeronáutica, que também nos têm dado apoio para essa logística. Temos algo em torno de 50 mil cestas básicas sendo entregues para ajudar quem mais precisa nesse momento mais difícil”, ressaltou o governador.

Na região do Alto Solimões, foram entregues 12 mil cestas básicas, correspondente a 200 toneladas de alimentos, para atender famílias dos municípios de Amaturá; Atalaia do Norte; Santo Antônio do Içá; São Paulo de Olivença; Tonantins; Benjamin Constant e Tabatinga. As cidades de Tabatinga e Atalaia do Norte receberam duas mil cestas básicas cada.

Em Benjamin Constant, Wilson Lima fez a entrega de 350 cestas básicas e água potável para as comunidades de São João de Veneza; Lauro Sodré; Guanabara I, II e III; São Pedro de Veneza, beneficiando mais de 300 famílias.

“Essa ajuda humanitária que veio de navio da Marinha e por meio do modal aéreo, com o apoio da Força Aérea Brasileira, trouxe em torno de 200 toneladas de alimentos e água para os sete municípios que compõem a calha do alto solimões”, destacou o secretário da Defesa Civil do Estado, coronel Francisco Máximo.

Em Benjamin Constant também foram entregues kits do programa Merenda em Casa para alunos que tiveram as atividades escolares suspensas devido à estiagem.

Água tratada

Ainda em Benjamin Constant, Wilson Lima inaugurou dois sistemas simplificados do Projeto Água Boa, coordenado pela Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama), que foram instalados nas comunidades Lauro Sodré e São João de Veneza, beneficiando mais de 100 famílias da etnia Ticuna.

“Essa foi uma preocupação do nosso governo desde que assumi, em 2019, em levar microssistemas de abastecimento de água para comunidades como essas. Esse é um sistema que dura entre 10 e 15 anos e que a própria comunidade pode fazer a manutenção. E em Benjamin Constant, inauguramos o sistema do Água Boa que tem capacidade para atender até mil pessoas, por dia, e isso é importante principalmente para que as crianças não adoeçam”, disse o governador.

A estrutura dos sistemas possui duas caixas d’água com purificadores, por onde é feito o processo de tratamento da água após ser captada dos rios, beneficiando as famílias com água potável.

“Uma estrutura desta é importante para nossa comunidade porque há um tempo sofremos muito com a falta de água. Mas agora temos esse apoio, graças ao governador Wilson Lima porque olhou para nossa comunidade que hoje conta com água tratada”, disse Wanderley Ramos, 38, morador da comunidade Lauro Sodré.

Participação

Participaram das entregas o prefeito de Benjamin Constant, David Nunes Bemerguy; os secretários da Defesa Civil do Amazonas, coronel Francisco Máximo; de Governo (Segov), Sérgio Litaiff; o diretor-presidente da Cosama, Armando Valle; o deputado estadual João Luiz; a coordenadora de educação do interior, Ana Maria;secretário da Casa Militar, coronel Fabiano Bó, e de representantes da Câmara municipal de Benjamin Constant.

Apoio para Tabatinga e Atalaia do Norte

Para a cidade de Tabatinga, Wilson Lima fez a entrega de mais mil cestas básicas e de uma Máquina Purificadora de Água que será destinada para as ações da Operação Estiagem. A máquina tem capacidade de purificar 3 mil litros de água por dia, ou seja, o equivalente a 150 garrafões com água tratada e natural, que será instalada no município.

“Esse é um trabalho muito importante do governador Wilson Lima, em direção aos ribeirinhos que mais precisam nesse momento das estiagem”, disse o diretor-presidente da Cosama, Armando do Vale.

Para a cidade de Atalaia do Norte, o governador fez o repasse de mais mil cestas básicas. Os alimentos estão armazenados no Centro de Educação de Tempo Integral (CETI) João Carlos Pereira dos Santos da cidade de Tabatinga e devem ser distribuídos para as comunidades com o apoio da defesa civil e prefeitura municipal.

