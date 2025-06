Visuliazação: 0

O governador Wilson Lima anuncia, nesta quinta-feira (05/06), às 11h, a intensificação de cirurgias eletivas em unidades de saúde da capital e do interior do estado. O mutirão vai ampliar o acesso da população a procedimentos cirúrgicos em Manaus e interior, realizados pelas prefeituras municipais, com apoio do Governo do Estado.

O foco é aumentar a oferta de procedimentos em sete especialidades: cirurgia geral, ortopedia, ginecologia, dermatologia, proctologia, oftalmologia e urologia.

A medida prevê, ainda, a ampliação de turnos cirúrgicos, além da utilização da plataforma Saúde AM Digital para a convocação dos pacientes por meio da assistente virtual, via WhatsApp.

Mais informações serão repassadas em coletiva de imprensa.