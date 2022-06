O Google anunciou, nesta terça-feira (14), a chegada de uma ramificação do Google Assistente no Brasil: o Duplex. A ferramenta utiliza inteligência artificial para criar voz humana com base no Google Assistente e assim consegue automatizar ligações telefônicas, atuando inicialmente no país na atualização de dados sobre lojas e restaurantes no Google Maps.

Essa tecnologia não é nova, foi anunciada em 2018 durante um Google I/O, onde o teste exibido envolveu o Google Assistente em uma ligação telefônica para marcar horário no salão de beleza. Desde então o recurso foi aprimorado, aumentando ainda mais a semelhança da voz criada pelo software, com uma conversa esperada para um humano.

Google Duplex no Brasil (Imagem: André Fogaça/Olhar Digital)

Agora, quatro anos depois, o Duplex chega ao Brasil. Por aqui a ferramenta continua funcionando como um “robô que faz ligações telefônicas com voz humana”, focando inicialmente em três tarefas. A primeira está na atualização de dados sobre empresas cadastradas no Google Maps, para confirmar informações como endereço e horários de funcionamento de restaurantes, escritórios e lojas.

Duplex também vai comprar ingressos de cinema

“O Google tem feito cerca de 200 ligações por dia utilizando o Duplex. Nos últimos três meses, mais de 50 mil empresas brasileiras foram contatadas por meio desta tecnologia”, diz o Google em nota para imprensa.

A segunda tarefa envolve automatização de tarefas do cotidiano, como realizar a compra de ingressos de cinema direto do buscador. Já a terceira tem o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) como parceiro, com o Duplex sendo acionado para ajudar a encontrar local de votação, indo até mesmo para o preenchimento de alguns dados no site da instância jurídica.

Além do Brasil, o Duplex pode ser utilizado em alguns países do mundo, como Estados Unidos, Austrália, Canadá, Nova Zelândia e Reino Unido.

