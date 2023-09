Os sabores amazônicos fizeram a alegria de quem prestigiou a Praça de Alimentação da Gastronomia Criativa, nesta terça-feira, 5/9, primeiro dia do “#SouManaus Passo a Paço 2023”. O maior festival de artes integradas do Norte do país movimenta o centro histórico da capital nos próximos dias.

Com uma ampla oferta de comidas e bebidas ofertadas em 70 espaços, a feira está instalada no entorno da Praça Dom Pedro 2° e no Paço da Liberdade e foi uma das paradas obrigatórias da população.

Dançando e cantando ao som do reggae, a dona de casa Francisca Boaez fez uma pausa para saborear o pirarucu à casaca e acentuou que a feira gastronômica é uma oportunidade para mostrar o potencial da culinária amazônica. A organização e a higiene também foram destacados.

“Essa parte da feira tem comida para todos os gostos. E este ano é muito especial por causa das atrações. Onde que a gente vai ver David Guetta, Virgínia e Leo Magalhães por um quilo de alimento? Nunca no Brasil!”, brincou.

A professora do ensino médio, Robenida Queiroz, que prestigia o megaevento pela segunda vez, destacou a variedade e o preço das refeições. “Hoje, eu escolhi vatapá, arroz e farofa de banana. Mas amanhã vou experimentar outros pratos”.

Segurança

Além da variedade e opções, que vão de pratos completos a lanches, sobremesas e doces, a Prefeitura de Manaus investiu na capacitação dos permissionários para a higienização na manipulação e na oferta de alimentos. A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), por meio da Diretoria de Vigilância Sanitária (Visa Manaus), realizou essa oficina com os empreendedores.

A permissionária Desirrê Farias, que está vendendo sanduíches, refeições e tacacá, reforçou que além do sabor, ofertar uma alimentação segura é um cuidado que será constante durante o evento.

“A gente segue esses cuidados. Usamos luvas, toucas, higienizamos as mãos constantemente, para ofertar um alimento seguro aos clientes”, assinalou.

Com mais de 150 horas de programação cultural, o #SouManaus 2023, além das 70 estações de gastronomia, conta com feira de artesanato e economia criativa, espaço urbano, desfile de moda, oficinas, 13 atrações nacionais, uma internacional e mais de 70 bandas e DJs locais.

A expectativa é de mais de 500 mil pessoas circulem ao longo dos três dias do festival.