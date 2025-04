Garantido ultrapassa 2 milhões de plays e Caprichoso soma 1,3 milhão no Spotify

Visuliazação: 0

O Boi Garantido alcançou nesta segunda-feira (28) a marca de 2 milhões de reproduções em suas toadas da temporada 2025 no Spotify, enquanto o Caprichoso soma 1,3 milhão de plays. Os dados mostram que o Garantido continua tendo desempenho melhor desde o lançamento de cada álbum, mas o Caprichoso vem diminuindo a diferença e agora tem duas toadas no Top 10 da temporada.

O Garantido lançou o álbum ‘Boi do Povo, Boi do Povão’ no Spotify no dia 5 de abril e chegou a 1 milhão de plays dez dias depois, em 14 de abril. O segundo milhão foi atingido nesta segunda-feira, 28 de abril. Já o Caprichoso entrou no ar no dia 12 de abril e atingiu 1 milhão de plays 12 dias depois, 24 de abril.

Destaque principal do Garantido, a toada ‘Perrecheologia’, que já acumula 197.240 reproduções. No pódio das três primeiras do vermelho e branco também estão ‘A Deus das Águas’, com 188.032 audições, e ‘Boi do Povo, Boi do Povão’, com 184.515 streams.

Do lado do Caprichoso, ‘Até o Tucupi de Amor’ continua sendo a toada mais procurada pela torcida, com 113.63 plays. No pódio das três primeiras posições do azul e branco completam as toadas ‘Palmares, Uma Invasão Caprichoso’ (98.289) e ‘Caprichoso – Rei do Quilombo’, com 84.850 plays.

Os dados se referem aos plays acumulados desde o lançamento de cada álbum – Arte: BMA com uso de IA

Disputa acirrada nas últimas 24 horas

No recorte das últimas 24 horas, o Garantido lidera com ‘Perrecheologia’, seguido por ‘Até o Tucupi de Amor e Palmares’, indicando que a torcida azulada tem mantido uma forte mobilização digital nos últimos dias, principalmente por conta do lançamento do álbum em Manaus. No Top 10 das últimas 24 horas, seis são vermelhas e quatro azuis.

Enquanto o Garantido domina em volume acumulado, o Caprichoso agora mostra crescimento diário consistente, sugerindo que a disputa ainda pode se intensificar conforme o Festival de Parintins se aproxima.

O levantamento considera apenas as toadas da temporada 2025 e analisa as reproduções até o dia 28 de abril usando dados do próprio Spotify.

Os dados são do Spotify e atualizados todos os dias

