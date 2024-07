A Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) anunciou nesta quarta-feira (03/07) o Boi Garantido como vencedor do desafio de maior doador de sangue da campanha ‘Junho Azul e Vermelho’. A galera encarnada obteve 51% do total de doações ao hemocentro ao longo do mês de junho.

Mais de sete mil pessoas compareceram ao Hemoam no mês de junho. O número representa 10% a mais de doações que no ano passado. O Boi Caprichoso ficou com 49% do total de doações.

A campanha ‘Junho Azul e Vermelho’ é inédita e, devido ao sucesso, deve entrar no calendário anual da instituição. “O Festival de Parintins revelou que além da importância para a cultura também pode ser um grande aliado na busca pela solidariedade. Foi uma competição onde quem levou a melhor foram centenas de pacientes que precisam de transfusões diariamente nos hospitais deste Estado”, declarou a diretora-presidente do Hemoam, Socorro Sampaio.

O desafio foi lançado dia 04 de junho, com uma apresentação dos dois bumbás no auditório do Hemoam. Na ocasião, os artistas Edilson Santana, do Caprichoso e Leonardo Castelo, pelo Garantido, mobilizaram suas torcidas.