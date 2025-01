Gabriel Medina, tricampeão mundial de surfe, enfrentou um revés em sua carreira ao se machucar no ombro durante um treinamento em Maresias. A lesão afetou o tendão do músculo peitoral maior do seu ombro esquerdo, levando o atleta a se submeter a uma cirurgia. O procedimento foi realizado com sucesso, mas a recuperação exigirá um tempo considerável. O atleta ficará afastado das competições por um período que pode chegar a oito meses. Ou seja, Medina está fora da temporada 2025 da Liga Mundial de Surfe, que começará no próximo dia 27.

A fase de reabilitação deve levar entre quatro a seis meses antes que ele possa retomar os treinos. Essa pausa forçada representa um desafio significativo para Medina, que é um dos principais nomes do surfe mundial. “Na quinta, em Maresias, sofri uma lesão no peitoral e hoje pela manhã passei por um procedimento cirúrgico para iniciar o tratamento dessa lesão. Deu tudo certo e já estamos olhando para o período de recuperação e próximos passos. Estava me preparando e muito focado para a temporada 2025, mas infelizmente ficarei fora por um tempo”, escreveu Medina em mensagem publicada no Instagram.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) manifestou apoio ao surfista, desejando uma recuperação rápida e eficaz. Medina fez história ao se tornar o primeiro brasileiro a conquistar o título mundial de surfe, em 2014. Ele repetiu a dose em 2018 e em 2021. Além disso, ele também garantiu uma medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Veja a mensagem de Gabriel Medina

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriel Medina (@gabrielmedina)

Leia também

Beach Park inaugura inédita montanha-russa aquática ‘Surreal’, a mais alta do mundo



Ítalo Ferreira agradece torcida após ser vice da WSL Finals: ‘Eu tentei’



Yasmin Brunet desmente volta com Gabriel Medina e esclarece detalhes sobre término



Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA