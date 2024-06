Os times amazonenses, que contam com o apoio do Governo do Amazonas, brilharam na rodada do fim de semana dos campeonatos nacionais, com quatro vitórias e um empate. O Amazonas F.C. jogou pelo Brasileirão Série B, Manauara, Princesa do Solimões e Manaus F.C. jogaram pela Série D e o JC Futebol Clube pelo Brasileiro Feminino Sub-20.

“O apoio do Governo do Amazonas tem sido fundamental para criar um ambiente propício ao desenvolvimento do esporte, desde a infraestrutura até programas de incentivo que permitem aos clubes e atletas sonharem com grandes objetivos”, disse o secretário de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), Jorge Oliveira.

Disputando o Brasileirão Série B, o Amazonas F.C. conquistou a vitória por 2 a 1 sobre o Brusque-SC, no primeiro jogo da competição no estádio Carlos Zamith, praça esportiva administrada pelo Governo do Amazonas. Com gols de Sassá e Jô, o time da zona Leste de Manaus se afastou da zona de rebaixamento da competição e está na 12ª colocação com 11 pontos.

O Amazonas volta a campo na próxima quinta-feira (13), às 20h, contra a Chapecoense-SC, em partida marcada para acontecer na Arena da Amazônia.

Na Série D, no sábado (8), o Manauara viajou até o Amapá e empatou com o Trem por 1 a 1, se mantendo na primeira posição do Grupo A com 19 pontos.

O Princesa do Solimões venceu o Humaitá-AC por 3 a 0, no Acre, e se manteve na zona de classificação com gols de Jonas, Esdras e Lucas Goes. Em casa, o Manaus superou o Rio Branco-AC por 2 a 0, Rafael Ibiapino e Jefferson marcaram para o Gavião do Norte, que se mantém com 11 pontos na quinta posição do Grupo A.

Pela oitava rodada na Série D, o Manauara enfrenta o Trem-AP, no estádio Ismael Benigno, às 15h da próxima quarta-feira (12), mesma data em que o Manaus jogará contra o Rio Branco-AC, no estádio Florestão, às 20h. Já o Princesa do Solimões terá como adversário o Humaitá-AC, em Manacapuru (69 quilômetros distantes de Manaus), na quinta-feira (13), às 18h.

Futebol feminino

Na sexta-feira (7), o JC Futebol Clube enfrentou o UDA de Alagoas, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20. O time de Itacoatiara (distante 176 quilômetros de Manaus), venceu por 2 a 0, gols de Thalia e Jennyfer Matos, atleta revelada no Programa Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci).

O clube amazonense chegou aos sete pontos no Grupo C da competição e enfrentará o Sport Recife na próxima rodada, o local e horário serão definidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

