5/5 - (1 vote)

A Fundação Rio Mar realizou no fim de semana a quinta ação social do ano no Centro Cultural Padre Rogerio Ruvolleto, bairro Santa Etelvina, zona Norte. A ação integra a programação de aniversário da Rádio e Fundação Rio Mar, como conta a Diretora da Fundação Rio Mar, Francilma Grana.



Foram oferecidos diversos serviços de promoção social: Distribuição de kits de higiene bucal, Distribuição de mudas de árvores frutíferas e plantas ornamentais, Doação de cestas básicas para famílias cadastradas e Consultoria Jurídica. O público-alvo foram as famílias carentes que moram no bairro Santa Etelvina.



A Área Missionária Imaculado Coração de Maria é composta por sete comunidades católicas na Zona Norte. Para que a ação social fosse realizada, a Fundação Rio Mar contou com doações de cestas básicas e tesouras para poda de galhos de árvores. O Padre Alejandro Gollaz Mares, missionário de Guadalupe, ressalta que a ação veio em um excelente momento.



Hiolanda Mendes – Rádio Rio Mar



Fonte