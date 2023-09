O funcionário de uma casa lotérica, identificado como Irleson Ramos, de 25 anos, foi baleado no rosto durante um assalto no município de Jutaí (a 751 quilômetros de Manaus), nesta segunda-feira (11).

O crime ocorreu no período da tarde, na lotérica que fica no Centro da cidade, e foi filmado por câmeras de segurança do estabelecimento. Na ocasião, um trio armado entrou no local, rendendo os funcionários e clientes.

Os homens estavam encapuzados e recolheram os pertences das vítimas, além da renda da loteria. Quando estavam saindo, um deles disparou contra Irleson, o acertando no rosto. Os suspeitos fugiram com a ajuda de outros cinco criminosos que davam cobertura do lado de fora.

Quando a polícia foi acionada, os agentes receberam informações sobre a identidade do atirador e conseguiram prendê-lo. O grupo que ajudou na fuga também foi capturado. Ao chegarem à delegacia, a população ameaçou invadir o local e linchar os criminosos.

Algumas pessoas ainda avançaram sobre os presos enquanto eles eram retirados da viatura. A polícia teve que controlar a situação.

A vítima foi socorrida e submetida a uma cirurgia de urgência. Segundo informações preliminares, Irleson está internado, mas não corre risco de morte.