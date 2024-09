A fumaça de queimadas da Amazônia, Cerrado e do Pantanal atingiu todos os estados do Sul e do Sudeste neste sábado. Consequentemente, meteorologistas indicam que as temperaturas no domingo estarão mais altas. Há mais de um mês as cidades do sul vêm sendo afetadas pelas fumaças, em meio à alta de queimadas e ao corredor de vento que vai do Norte ao Sul do país.

Na quinta-feira (5), imagens já mostravam uma neblina intensa no Rio. Às 15h deste sábado (7), foi possível observar, nos satélites, partículas de queimadas vindo desde o extremo oeste da Amazônia Legal até o norte do Rio Grande do Sul, fazendo uma curva no litoral do Sul até chegar ao Rio de Janeiro e Espírito Santo, explicou Henrique Bernini, pesquisador de sensoriamento remoto ao jornal O Globo do Rio.

Segundo ele, “no mesmo horário, as queimadas no sudoeste do Pará têm suas colunas de fumaça em direção ao sudoeste da Amazonia e, após a corrente de ar direcionar para o Sul, se junta aos grandes incêndios da fronteira entre Brasil e Bolívia, no Mato Grosso”.

“Esse cenário é de guerra. Esse tanto de fumaça é suficiente para tornar a Amazonia um dos lugares que mais contribui para as mudanças climáticas, enquanto deveria ser o lugar com maior potencial de reverter a situação”, explica Bernini.

Segundo dados da IQAir, empresa suíça de tecnologia de qualidade do ar, a poluição do ar no Rio está seis vezes acima do recomendado pela OMS, neste sábado

