Três votações foram realizadas até o momento dentro das paredes da Capela Sistina. Uma na quarta-feira (7), e duas durante a manhã desta quinta (8). Por duas vezes, ao fim de cada sessão, a fumaça preta saiu da chaminé.

Pelos horários divulgados pela Santa Sé, a quarta votação deve acontecer a qualquer momento daqui em diante. Caso nenhum cardeal receba um mínimo de 89 votos, equivalente a dois terços dos 133 eleitores, haverá uma quinta votação antes do anoitecer.

Os últimos dois conclaves, que elegeram Bento XVI e Francisco, foram decididos no 2º dia. O de João Paulo II durou um dia a mais.

Agora às 11h30, os cardeais-eleitores que participam do conclave devem estar se posicionando novamente no interior da Capela Sistina, ao fim da pausa para o almoço, na qual os representantes retornaram brevemente à Casa Santa Marta após a sessão de deliberações da manhã.

Embora não seja possível acompanhar o passo a passo dos cardeais, a programação oficial do Vaticano previa este horário como o de retorno ao interior da capela, para dar início à votação desta tarde.

A Santa Sé divulgou dois horários em que se espera que a fumaça anunciando a eleição papal possa sair pela chaminé durante a tarde, 12h30 ou 14h.

Uma vez que os votos só são queimados uma vez por turno, se a fumaça branca aparecer no céu do Vaticano no primeiro horário indicado, significa que há um novo Pontífice no Trono de São Pedro.

Habemus papam, o que significa

Instantes após a fumaça branca surgir da chaminé da Capela Sistina, indicando a eleição de um novo Papa, as atenções se voltam para a fachada da Basílica de São Pedro.

É ali que o cardeal protodiácono surge para proclamar, em latim, o tradicional “Habemus Papam” — expressão que significa “Temos um Papa”. O anúncio marca oficialmente o início do novo pontificado e antecede a primeira aparição pública do pontífice, que concede a bênção “Urbi et Orbi”, destinada a Roma e ao mundo.

