Em Paris, a seleção francesa atropelou Gibraltar por 14 a 0 neste sábado, 18, em jogo do Grupo B das Eliminatórias para a Eurocopa de 2014, que será realizada na Alemanha. Com 100% de aproveitamento e já classificado, o time comandado por Didier Deschamps bateu o recorde que era dos alemães. Em 2006, o selecionado germânico enfiou 13 a 0 em San Marino, com show de Lukas Podolski. Dezessete anos depois, o show foi de Mbappé, autor de três gols — um deles quase do meio de campo. Outro destaque foi o centroavante Giroud, que fechou o placar com uma bicicleta. Além da dupla, balançaram, as redes Thuram, Emery, Clauss, Coman (duas vezes), Fofana, Rabiot e Dembélé, além de Ethan Santos, autor der um gol contra.

Veja os resultados deste sábado

Grupo B

França 14 x 0 Gibraltar

Holanda 1 x 0 Irlanda

Grupo D

Armênia 1 x 1 País de Gales

Letônia 0 x 2 Croácia

Grupo I

Belarus 1 x 0 Andorra

Israel 1 x 2 Romênia

Suíça 1 x 1 Kosovo