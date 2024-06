O Fortaleza voltou a vencer na Série A. O Leão levou a melhor diante da torcida tricolor na Arena Castelão em cima do Grêmio por 1 a 0. Lucero balançou as redes de pênalti, garantiu a vitória e afundou o Imortal na zona de rebaixamento. Apesar de morno, o jogo contou com chuva, expulsão, pênalti e quase pênalti.

O lance da partida veio aos 35. Tinga tentou finalizar de bicicleta, mas mandou para fora. O árbitro João Vitor Gobi foi chamado pelo VAR por possível toque no braço de Rodrigo Ely na área. Após a revisão, foi marcada a penalidade para o Leão do Pici. Lucero bateu no canto direito e abriu o placar. Na sequência, Pepê dividiu com Martínez no carrinho e atingiu o adversário. O jogador do Grêmio foi expulso e o time ficou com um a menos até o final.

Com a vitória, o Fortaleza soma 13 pontos e é o 11º na tabela. Já o Grêmio cai para 19º, com seis pontos. A 10ª rodada termina na quinta-feira (20). O Grêmio tem dois jogos a menos. O Fortaleza tem um.

O Grêmio volta a jogar no sábado (22). O time encara o Internacional no Couto Pereira às 17h30 (horário de Brasília). O Fortaleza visita o Atlético-MG no domingo (23), às 18h30 (horário de Brasília), na Arena MRV. Os duelos são válidos pela 11ª rodada.

