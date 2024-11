O Fortaleza venceu o Vasco com tranquilidade por 3 a 0 na noite deste sábado (9), no Castelão, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, e diminuiu para cinco pontos a distância para o líder Botafogo. Os gols da partida foram anotados por Emmanuel Martínez, Breno Lopes e Renato Kayser.

O Fortaleza segue invicto como mandante no Brasileirão e tem a melhor campanha atuando em casa entre os 20 clubes da Série A na competição. São incríveis 43 pontos somados pela equipe de Vojvoda como mandante, com 13 vitórias e quatro empates até aqui.

Com o resultado, o Leão do Pici chegou aos 63 pontos, na 3ª posição do campeonato, e ganhou fôlego na briga pelo título do Brasileirão. O Vasco, por sua vez, se mantém na 9ª colocação, com 43 pontos, e perdeu a chance de encostar na luta por uma vaga na Libertadores.

Com a Data Fifa, ambas as equipes terão uma pausa para se recuperar até os próximos jogos pelo Brasileirão, válidos pela 34ª rodada. O Vasco recebe o Internacional, em São Januário, no próximo dia 21 de novembro, às 20h (horário de Brasília). O Fortaleza, por sua vez, viaja até o Rio de Janeiro para encarar o Fluminense, no dia 22, no Maracanã, às 21h30 (horário de Brasília).

O post Fortaleza bate Vasco e garante vaga na Libertadores de 2025 apareceu primeiro em Portal Você Online.