O DJ alemão Formwandla lançou na última sexta-feira (10), a versão rádio edit do single “The Well of your Love”. A faixa ganhou lyric video oficial no YouTube e está disponível nas principais plataformas de streaming de música, incluindo Spotify e Apple Music.

A faixa é uma versão remixada com maestria do sucesso de 2010 “The Well of Your Love” da icônica banda Halleluja. Este lançamento marca um emocionante retorno para Formwandla à cena musical após seu sucesso monumental com o hit “Te Encontrar”, que cativou o público no Brasil e ao redor do mundo, e é claro, seu sucesso surpresa com a faixa de música country-dance “Here and Now”.

Originalmente conhecido como baixista e cantor do Halleluja, Formwandla traz uma conexão pessoal profunda com a faixa, infundindo-a com vocais frescos gravados especificamente para este remix. O remix de “The Well of Your Love” é uma jornada sonora que mistura nostalgia com música eletrônica contemporânea, incorporando um som que é ao mesmo tempo veranil e imbuido com um toque de melancolia.

Halleluja, uma força pivotal no movimento de revival dos anos 80, lançou pela primeira vez “The Well of Your Love” em 2010, conquistando os corações dos fãs com sua profundidade vibrante e emocional. O remix de Formwandla eleva a faixa original a novas alturas, mantendo a alma do clássico ao introduzir elementos eletrônicos inovadores que certamente irão ressoar tanto com os antigos fãs quanto com os novos ouvintes.

Este remix não apenas celebra o legado duradouro do Halleluja, mas também destaca a evolução de Formwandla como artista. Sua habilidade de tecer emoções complexas em suas produções, criando faixas que são ao mesmo tempo leves e introspectivas, é um testemunho de seu talento único e visão artística. Particularmente empolgante para os fãs de “Formwandla”: pela primeira vez, o artista pode ser ouvido como cantor em uma faixa de „Formwandla“! No coral de fundo, o coro gospel „Itunu“ da Nigéria o apoia.

“The Well of Your Love” está programado para ser lançado em 11.05.2024 em todas as plataformas de streaming digital. Fãs tanto de Formwandla quanto do Halleluja são convidados a experimentar essa nova e cativante versão de um clássico amado.

Um Anjo no Caminho é um reboot de “Poesias Para Gael”. Na trama Duda odeia Ben e arma com seu namorado Daniel para que ele seduza Ben para tirá-lo do armário e ridiculariza-lo, mas as coisas saem do controle.

Dá play para assistir ao lyric video:

Ouça no Spotify:

The post Formwandla divulga “The Well of your Love Radio Edit” appeared first on BreakTudo.