Visuliazação: 0

Com o lema “Exercitar através do brincar”, a 2ª edição da Forest Kids – Protetores da Natureza acontece no dia 17 de agosto, a partir das 16h30, no Parque Rio Negro, localizado na Orla do São Raimundo, zona oeste de Manaus. A programação conta com uma vasta programação de atividades voltadas para crianças de 1 a 14 anos.

O evento é apoiado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

A segunda edição do Forest Kids terá oficinas educativas, personagens temáticos e alimentação saudável, reunindo famílias em um ambiente de lazer e conscientização.

Segundo a coordenadora do evento, Jaqueline Remígio, a expectativa é reunir cerca de 400 crianças para vivenciar o esporte de forma lúdica e segura: “Esse evento visa, além de incentivar a prática esportiva, promover a conscientização sobre a prevenção da natureza e o cuidado com o meio ambiente”.

Além do circuito de corrida, que será dividido por faixa etária, o evento contará com brincadeiras educativas, capoeira, espaço kids, oficinas e outras atividades pensadas para estimular o desenvolvimento físico, mental e social dos pequenos. Todas as provas serão acompanhadas por uma equipe especializada de recreadores infantis, garantindo o bem-estar e a segurança dos participantes.

A Forest Kids também leva à pauta a importância da preservação ambiental, aliando o incentivo ao esporte à consciência ecológica, sendo uma oportunidade de ensinar, desde cedo, o valor do meio ambiente e da coletividade.

Como participar?

Para participar das atividades da Forest Kids, é necessário se inscrever pelo valor de R$ 100 e doar 1 kg de alimento não perecível. As inscrições estão disponíveis no site www.ticketsports.com.br.

Com o valor da inscrição, o atleta recebe um kit oficial do evento, que inclui: 1 camisa oficial (uso opcional); 1 número de peito; 1 toalhinha; 1 sacola; 1 medalha de participação (entregue após a prova); Hidratação exclusiva durante o evento.

A entrega dos kits será feita no dia 16 de agosto no endereço rua Cel. Ferreira de Araújo, 550, bairro Petrópolis, zona sul de Manaus.

A arrecadação de alimentos será realizada durante a entrega dos kits dos atletas inscritos. Os itens arrecadados serão destinados a uma entidade social após o término do evento.

O post Forest Kids: evento infantil une corrida educação ambiental em Manaus apareceu primeiro em Portal Você Online.