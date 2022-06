5/5 - (3 votes)

Na noite deste sábado, dia 18/06, foi realizada em Barcelos AM uma operação conjunta entre a Prefeitura de Barcelos, a partir de sua Secretaria Municipal de Segurança Institucional e demais órgãos de segurança pública com atuação no município.

A operação Barcelos segura, teve como objetivo combater os delitos decorrentes em Barcelos, além de ser uma ação preventiva contra futuras ações criminosas no município.

Tiveram participação na operação, a Guarda Civil Municipal (GCM), Polícia Militar, Detran, CREAS, Conselho Tutelar, Secretaria de Meio Ambiente e Vigilância Sanitária.

Na operação, dezenas de motos foram recolhidas por estar sendo conduzidas por menores de idade, além de motos com a descarga adulteradas, sem placas e retrovisores. Na ocasião dois indivíduos foram presos, um por desacato e o outro por furto.

A Operação teve resultado positivo no momento de sua ocorrência e também no planejamento de futuras intervenções dos órgãos de segurança pública que atuam no município.