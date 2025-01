Moradores de Rondônia, especialmente na cidade de Porto Velho, têm enfrentado momentos de grande tensão nos últimos dias. Um efetivo da Força Nacional vai reforçar a segurança em Rondônia, onde vários ataques criminosos têm sido registrados desde o início da semana, confrontos entre a Polícia Militar (PM) e o Comando Vermelho resultaram em prisões, mortes e significativos prejuízos materiais, incluindo a queima de mais de 20 ônibus em apenas três dias.

E não é só na capital, Porto Velho. Cidades vizinhas também enfrentam o problema.

Na terça-feira (14) nesta quarta (15), vários ônibus foram alvo dos criminosos na capital rondoniense e em Jaci Paraná, um distrito de Porto Velho, segundo a Polícia Militar. Um registro de ataque também ocorreu em Capão da Canoa. Os alvos têm sido o transporte coletivo e escolar, além de viaturas da PM e outros veículos.

Em uma das ações da polícia, realizada no dia 8 de janeiro, um dos chefes da facção foi morto pela PM. O nome dele e a dinâmica de como a morte ocorreu não foram revelados pelas autoridades.

Dois dias depois, uma viatura da Polícia Militar foi atacada a tiros durante uma perseguição na Zona Leste, próximo ao conjunto habitacional Orgulho do Madeira. Segundo a polícia, a ação iniciou quando uma guarnição da PM abordou duas pessoas que estavam em uma motocicleta. Durante a abordagem, um dos suspeitos atirou contra os policiais e atingiu o para-brisa da viatura.

Facção retalia e mata PM

No domingo (12), o cabo da Polícia Militar, Fábio Martins, foi morto com seis tiros na cabeça no Orgulho do Madeira, onde morava. Ele estava de folga, acompanhado da esposa, quando foi morto.

Após o assassinato, os suspeitos tentaram explodir um totem de segurança instalado no conjunto habitacional. Esse dispositivo filma em 360° e em tempo integral, além de possuir um botão de emergência para que as pessoas possam solicitar ajuda da polícia.

Segundo a Polícia Militar, a morte do agente e a explosão do totem são retaliações do Comando Vermelho contra as ações policiais realizadas contra o crime organizado.

Homens ateiam fogo a ônibus

Entre a noite de terça-feira (14) e a madrugada da quarta-feira (15), 19 veículos foram incendiados somente em Porto Velho, sendo parte escolar e outra pertencente a uma empresa privada de viagens. As ocorrências foram registradas em diferentes regiões da cidade.

Ainda na terça, após pedido do governo de Rondônia, o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) autorizou o envio da Força Nacional para combater o crime organizado em Porto Velho. Segundo o comandante da Força Nacional, Major Willian, cerca de 60 agentes já estão atuando em Porto Velho e o restante deve chegar em breve.

Além dos ônibus, outros veículos como carros e caminhões também foram danificados em atos de vandalismo.

