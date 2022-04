Avalie o post

O Rubro-Negro não demorou a abrir o marcador. Aos 8 minutos Arrascaeta foi derrubado dentro da área em jogada individual. Gabriel Barbosa foi para a cobrança com muita categoria.

Apoiado pela torcida, o Flamengo logo ampliou sua vantagem. Aos 25 minutos Bruno Henrique dominou e seguiu livre pela esquerda. Ao se aproximar da área o camisa 27 rolou para o meio, onde Arrascaeta fez o corta-luz para Everton Ribeiro bater colocado.

A equipe comandada pelo técnico Paulo Sousa continuou no ataque. Porém, esta postura começou a oferecer espaços para contra-ataques adversários. E foi em um lance como este que o Talleres descontou. Aos 45 minutos Méndez tocou em profundidade para Girotti, que protegeu de Willian Arão para tocar de calcanhar para Fértoli, que, com liberdade, não perdoou.

Porém, aos 14 do segundo tempo o Rubro-Negro acabou com qualquer chance de recuperação dos argentinos quando Everton Ribeiro tabelou com Bruno Henrique antes de bater com categoria.

O próximo compromisso do Flamengo será pelo Campeonato Brasileiro, contra o São Paulo no domingo (17) no Maracanã. Pela Libertadores, o Rubro-Negro pega o Universidad Católica (Chile), no dia 28.

