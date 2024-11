Três dias após a decisão da Copa do Brasil, Flamengo e Atlético-MG voltaram a se encontrar, agora em jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, e empataram por 0 a 0, na noite desta quarta-feira (13), no Maracanã. Com o resultado, o Flamengo chegou aos 59 pontos, em 4º lugar. O Atlético-MG, por sua vez, agora soma 42 pontos e se mantém na 10º posição.

O goleiro do Atlético-MG foi o principal responsável pelo empate sem gols no Maracanã. Foram cinco finalizações defendidas e quatro defesas difíceis pelo arqueiro atleticano. Everson foi protagonista no lance de maior perigo do duelo, ao defender o pênalti cobrado por David Luiz, aos 35 minutos da primeira etapa. Ao todo, foram 25 arremates do time rubro-negro, contra 15 do Galo.

Afastado do duelo, Gabigol foi ao Maracanã vestindo uma camisa do Flamengo com o número 10 e assistiu ao jogo de um dos camarotes do estádio. O atacante chegou a anunciar que assistiria ao jogo na arquibancada, mas mudou de ideia por questões de segurança.

A diretoria do Flamengo decidiu afastar Gabigol, após alguns comportamentos do atacante no último domingo (10), quando o Flamengo conquistou o título da Copa do Brasil. Tudo se iniciou com uma irritação do centroavante com Filipe Luís ao saber que seria substituído no intervalo.

O Flamengo, agora, volta a campo na próxima quarta-feira (20), às 19h (horário de Brasília), diante do Cuiabá, na Arena Pantanal, pela 34ª rodada. O Atlético-MG, por sua vez, recebe o líder Botafogo, no mesmo dia, às 21h30 (horário de Brasília), ainda sem estádio definido.

