O Governo do Estado, por meio da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) realiza, neste fim de semana, oito edições de Feiras de Produtos Regionais. A programação será executada a partir desta sexta-feira (29) e seguirá até domingo (1º), em pontos estratégicos da capital amazonense.

A programação desta sexta-feira acontecerá, das 15h às 19h, no estacionamento superior da Arena Amadeu Teixeira, zona centro-sul de Manaus; e no Shopping Ponta Negra, no estacionamento G, zona oeste de Manaus (Produtos Regionais, Orgânicos e Agroecológicos).

No sábado, as feiras serão realizadas em quatro edições, das 5h às 11h, no Centro Cultural Povos da Amazônia, na Bola da Suframa, Crespo; no Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, rua Gandu, Cidade Nova; no Comando Geral da Polícia Militar, rua Benjamin Constant, Petrópolis (05h às 10h); e na Rodovia AM-010, km 29 – sentido Rio Preto da Eva.

Aos domingos, as edições acontecem, das 6h às 12h, no Complexo Turístico da Praia da Ponta Negra, avenida Coronel Teixeira, bairro Ponta Negra; e na Rodovia AM-010, quilômetro 29 – sentido Rio Preto da Eva.

O post Fim de semana:ADS realiza feiras em pontos estratégicos de Manaus apareceu primeiro em Portal Você Online.