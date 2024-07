Oito bairros de Manaus ficarão sem energia elétrica neste fim de semana devido a serviços de manutenção e expansão, anunciou a Amazonas Energia.

De acordo com a Amazonas Energia, o motivo da interrupção de energia é a necessidade de realização de obras de adequações, ampliações e manutenções, para eliminar os desligamentos inesperados do sistema elétrico

A empresa ressaltou que, em caso de condições climáticas desfavoráveis ou um andamento mais rápido dos serviços, os desligamentos programados podem ser cancelados.

Veja os bairros que terão interrupção de energia elétrica

SÀBADO (13/07)

PRAÇA 14 – Rua Duque de Caxias, próximo à Avenida Ramos Ferreira e Avenida

Leonardo Malcher, das 9h às 16h30.

CHAPADA – Avenida Djalma Batista, Condomínio Vila do Sol Maior, das 8h às 17h30.

TARUMÃ – Avenida Torquato Tapajós, próximo ao Hospital Delphina Rinaldi

Abdel Aziz, das 8h às 17h.

ZUMBI DOS PALMARES – Rua Joana Darc, das 9h às 16h30.

TARUMÃ – Rua Praia do Arpoador e adjacências – Comunidade Indígena do

Tarumã e adjacências, das 8h20 às 16h.

DOMINGO (14/07)

CENTRO – Rua Leovegildo Coêlho com Rua dos Barés, das 9h às 16h30.

CIDADE NOVA – Avenida Timbiras com Avenida Noel Nutels, das 9h às 16h30.

Avenida Santa Maria da Paz, próximo a Escola Antisthenes de

Oliveira Pinto, das 9h às 13h.

JORGE TEIXEIRA – Avenida Brigadeira Hilário Gurjão, das 9h às 16h30.

ALVORADA – Rua Professor Abílio Alencar, próximo a Avenida João Paulo I, das 8h às 15h.

DISTRITO INDUSTRIAL 1 – Avenida Buriti, N° 4063, 8h30 às 11h.

DISTRITO INDUSTRIAL II – Avenida Cosme Ferreira e adjacências, das 8h às 17h.

JORGE TEIXEIRA – Avenida Camapuã (Bola do Produtor) e adjacências, das 7h às 17h.

