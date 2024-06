Nunca na história da ilha do boi se formou uma fila tão intensa. Nem mesmo nos dias de tentar conseguir um ingresso para assistir as apresentações dos bumbás Garantido e Caprichoso, gratuitamente nas arquibancadas do bumbódromo, registrou-se algo semelhante.

Foi o que se viu nesta terça-feira (25), quando milhares de pessoas deram volta na praça da igreja de São José Operário com um objetivo: conseguir uma pulseira para a Festa dos Visitantes com as estrelas do pagode, Bello e Thiaguinho.

Eneva é o principal parrocinador da festa

Para conseguir a façanha, cada aventureiro precisava levar dois quilos de alimentos não perecíveis, uma paciência de Jó e suportar mais de 12 horas de fila, sob um calor infernal.

Quem se deu bem nessa história foi o supermercado Brasileiro, que instalado no bairro de São José Operário, convidava os candidatos ao show dos visitantes a comprar os dois quilos de alimento não perecíveis, anunciando, inclusive, a lista de opções. Nunca vendeu tanto.

VEJA O VÍDEO