Nesta terça-feira, 1/10, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado – FICCO/AM cumpriu mandado de prisão contra uma das lideranças da facção criminosa atuante no Estado do Amazonas.

A sua localização foi possível após a troca de informações de inteligência entre as instituições envolvidas, que apontavam que ele estaria escondido no Rio Grande do Norte. Após o trabalho integrado, o homem foi localizado e preso pela equipe da Polícia Rodoviária Federal no Rio Grande do Norte.

O indivíduo é responsável pelo abastecimento do tráfico de drogas no Estado do Amazonas, possuindo um mandado de recaptura expedido pela 2ª Vara de Execução Penal da Comarca de Manaus.

Sua prisão enfraquece a logística da facção criminosa atuante no estado, desarticulando sua capacidade operacional e enfraquecendo a estrutura instalada na região. A ação das forças interagências tem por objetivo promover o desmantelamento das facções que dominam a região.

A FICCO/AM é composta pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria de Estado e Segurança Pública, Polícia Civil do Amazonas, Polícia Militar do Amazonas, Secretaria Executiva-Adjunta de Inteligência, Secretaria de Administração Penitenciária e Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Social, tendo como objetivo a integração e cooperação entre os órgãos de segurança pública em ações de prevenção e repressão ao crime organizado e à criminalidade violenta.