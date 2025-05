Visuliazação: 0

A partir deste sábado (31), Manaus volta a viver a alegria das festas juninas com o início do 67º Festival Folclórico do Amazonas, promovido pela Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (ManausCult). A cerimônia de abertura será realizada às 19h30, no Centro Cultural dos Povos da Amazônia (CCPA), localizado na avenida Silves, no Distrito Industrial, com apresentações artísticas e uma atração local que promete emocionar o público.

Um dos grandes diferenciais desta edição é a nova estrutura montada especialmente para o evento, com mais conforto, segurança e acessibilidade para o público e os brincantes. O espaço foi planejado para valorizar as apresentações, facilitar o fluxo de visitantes e garantir uma experiência ainda mais imersiva nas tradições culturais da cidade.

A festa segue no domingo, 1º de junho, com uma das grandes novidades do festival: a Competição de Quartetos de Quadrilha, criada especialmente para homenagear o Dia do Quadrilheiro. Pela primeira vez na história do evento, grupos disputarão o título de melhor quarteto junino, com premiação para os três primeiros colocados. A proposta valoriza os brincantes e reforça o papel das quadrilhas na construção da identidade cultural do Amazonas.

Ensaio dos grupos e início das competições

As segundas e terças-feiras serão reservadas exclusivamente para os ensaios dos grupos participantes, garantindo melhor preparação das apresentações. A exceção será a próxima terça-feira, dia 3/6, que marca oficialmente o início das disputas das categorias Bronze e Prata, com apresentações até o dia 21/6.

O público poderá prestigiar uma rica variedade de manifestações culturais, incluindo quadrilhas tradicionais e cômicas, danças nordestinas, internacionais, regionais, alternativas, tribos indígenas, cirandas e o tradicional boi-bumbá Flor do Campo. A arena do CCPA será palco de um verdadeiro espetáculo de cor, ritmo e tradição.

“O Festival Folclórico do Amazonas não é apenas uma festa cultural. Ele movimenta a economia, valoriza nossos artistas e fortalece o sentimento de pertencimento. Convidamos toda a população de Manaus a prestigiar esse grande espetáculo, que é feito com muito carinho por nossos artistas populares”, afirmou o diretor-presidente da ManausCult, Jender Lobato.

Fomento à cultura

A edição de 2025 também se destaca pelo fomento antecipado às agremiações folclóricas. Os repasses financeiros foram realizados com antecedência histórica, permitindo que os grupos tivessem mais tempo e segurança na preparação dos espetáculos. Os valores destinados são de R$ 143 mil para o Boi-Bumbá de Manaus, R$ 19,8 mil para os grupos da categoria Prata e R$ 8,8 mil para os da Bronze.

Economia criativa em movimento

O festival também gera impacto direto na economia local, beneficiando trabalhadores como ambulantes, costureiras, artesãos, técnicos de som e luz, músicos e produtores. A gastronomia regional será mais uma atração à parte, com barracas que oferecem pratos típicos como tacacá, mingau de banana, pamonha, vatapá, bolo de macaxeira, entre outras opções.

“Vamos ocupar os espaços com alegria, tradição e respeito à nossa cultura. Venham viver esse momento com a gente”, convidou Lobato.

A programação completa está disponível nas redes sociais da Prefeitura de Manaus e da ManausCult.

